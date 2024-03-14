Düzce'de Şubat Ayında 573 Konut Satışı Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Düzce'de Şubat ayında 573 konut satışı yapıldığını duyurdu.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de Şubat ayında 573 konut satışı yapıldığı belirtilirken 2023 yılı Şubat ayında 437 konut satışı yapılmıştı. 2024 yılı Ocak ayında ise 404 konut satışı gerçekleşti.

Düzce'de 2024 Şubat ayında 573 konut satıldı. - DÜZCE