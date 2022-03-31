Düzce'de Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi - Haberler

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Düzce'de Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Düzce'de Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi fırın, pastane ve unlu mamulleri imalathanelerinde denetim yapıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi fırın, pastane ve unlu mamulleri imalathanelerinde denetim yapıyor.

Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikleri göz önünde bulunduran Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; fırın, unlu mamuller, pastane gibi işletmelerde hijyen ve gramaj denetimlerine başladı. Ekipler, gıda satışı yapan iş yerlerinde eksik gramaj kontrolü yaparken vatandaş sağlığının korunmasına yönelik iş yerlerinin hijyen koşullarına uygunluğunu denetledi. 34 fırının denetimlerini Ramazan ayı başlamadan tamamlayacak olan zabıta ekipleri, işletmelerin hijyen ve gramaj kontrollerinin yanı sıra depolar, çalışan personellerin dinlenme odaları ve banyolarına kadar her yerde inceleme yaptı. Ekipler, bazı eksikliklerin de kısa sürede giderilmesi için uyarıda bulundu. - DÜZCE

Düzce'de Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi

Düzce'de Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi

Düzce'de Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi

Düzce'de Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi

Düzce'de Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi

Düzce'de Ramazan ayı öncesi fırınlar denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Ramazan, Zabıta, Ekonomi, Haberler

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