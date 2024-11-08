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Düzce'de Palamut Sezonu Sona Yaklaşıyor

Düzce'de Palamut Sezonu Sona Yaklaşıyor
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Düzce'deki balık tezgahlarında palamut satışları devam ederken, balıkçı Hülya Kılıç, palamutun son dönemlerine gelindiğini ve buzluğa konulması gerektiğini belirtti. Palamutun yerini hamsi almaya hazırlanıyor.

Düzce'de balık tezgahlarında palamut satışı devam ederken, balıkçı Hülya Kılıç palamutun son zamanları olduğunu ve buzluğa koyma zamanının geldiğini söyledi.

Balık sezonunun açılmasının ardından her gün tezgahları süsleyen palamut, Karadeniz'de son dönemine yaklaştı. Tanesi 125 liraya satılan palamutun yerini kilosu 150 liradan satılan hamsi almaya hazırlanırken, balıkçı Hülya Kılıç palamut severlere uyarılarda bulundu. Palamutun artık azaldığını ve buzluklara girme zamanının geldiğini belirten Kılıç, "Palamut gitgide azalıyor, son demlerini yaşıyor. İnsanlar buzluğa palamut koymak için alışveriş yapıyor. Palamut bitiyor ve inşallah hamsi çoğalacak. Fiyatlar da ona göre düzenlenecek. Tezgahımızda şu anda Karadeniz hamsinin kilosu 150 lira. Marmara hamsinin kilosu ise 250 ila 300 lira arasında değişiyor. Bunlar palamut bitince daha da düşecek, daha da bollaşacak. O zaman insanlar küçük balığa yönelecek. Fiyatlarımız da ona göre düzenlenecek. Bir hafta, 10 gün içerisinde palamutu buzluğa koydunuz koydunuz, yoksa bir daha palamut bulamazsınız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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