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Düzce'de Orman Köylülerine 3 Milyon TL Kredi Desteği

Düzce'de Orman Köylülerine 3 Milyon TL Kredi Desteği
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Düzce'de 2024 yılında 23 orman köyünde 285 aileye toplam 3 milyon 305 bin TL kredi desteği sağlandı. Bolu Orman Bölge Müdürü, ORKÖY projeleri ile orman köylerinin sosyo-ekonomik gelişimine katkı amaçlandığını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2024 yılında 23 orman köyünde 285 aileye dış cephe mantolama ve güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi kredisi desteği olarak 3 milyon 305 bin TL kredi desteği sağlandı.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projelerinde 2024 yılında Düzce'de 285 aileye destek olduklarını söyledi. ORKÖY kredileri ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi için orman köylüsünün sosyo-ekonomik projelerle desteklenmesinin amaçlandığını söyleyen Şentürk orman köylüsüne destek olunurken bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlandığını ifade etti. İhtiyaç doğrultusunda orman köylüleri için yeni projeler geliştirerek daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösterdiklerini belirten Şentürk, 2024 yılında 23 orman köyünde 285 aileye dış cephe mantolama ve güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi projesinde 3 milyon 305 bin lirası hibe olmak üzere toplam 16 milyon 529 bin lira kredi desteği verdiklerini vurguladı.

Aynı zamanda verilen ORKÖY destekleri ile orman köylülerinin refah düzeyinin yükseltilmesinin hedeflendiğini söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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