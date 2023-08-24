Düzce'de Modern Sanayi Sitesi Projesi İnşaatı Yüzde 75 Tamamlandı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün vizyon projelerinden biri olan Modern Sanayi Sitesi projesinde inşaatın yüzde 75'i tamamlandı. Proje, eski sanayi çarşısının yerine daha modern ve ulaşılabilir bir sanayi sitesi oluşturmayı hedefliyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün vizyon projelerinden biri olarak kente kazandırılması için yoğun çalışmaların sürdürüldüğü Modern Sanayi Sitesi projesinde inşaatın yüzde 75'lik bölümü tamamlandı.

Düzce şehir merkezinde bulunan eski sanayi çarşısının görüntü ve gürültü kirliliği oluşturmasından ötürü Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle daha ulaşılabilir, daha modern ve günün şartlarına göre hizmet üretebilecek nitelikte başlatılan Modern Sanayi Sitesi inşaatı tüm hızıyla ilerliyor.

Beslanbey Mevkii'nde bulunan ve ilk etabında 102 olmak üzere toplam 385 dükkanın yer alacağı 63 dönüm arazi üzerinde yapımı devam eden sitenin önemli kısmı tamamlanırken, ikinci etabına yönelik ihale hazırlıklarına da başlandı.

Bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması öngörülen ve bu yönde yoğun bir çalışma gerçekleştirilen modern sanayi sitesinin her açıdan Düzce'nin değerine değer katacak bir bölge olacağını ifade eden Başkan Özlü, "İnşaatımızın yaklaşık yüzde 75'lik bölümünü tamamladık. Kalan kısımlarında kısa sürede bitmesiyle ilk etabımız meydana çıkmış olacak. İkinci etabın ihalesini de gerçekleştirmemizin ardından söylediğimiz şekliyle tamamını bir yıl içerisinde bitirmiş olacağız. Daha sonra eski sanayi çarşısı bölgesinde kentsel dönüşüme başlayacağız. Buradaki fiyatlarını makul tuttuğumuzu daha önce ifade etmiştim. Esnaflarımız müsterih olsunlar. Buradan alacakları sadece bir dükkan değil alt yapısı tamamlanmış bir site olacaktır" dedi. - DÜZCE