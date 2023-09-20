Düzce'de Modern Sanayi Sitesi'nin Kaba İnşaatı Tamamlandı

Düzce Belediyesi tarafından yapılan Modern Sanayi Sitesi'nin kaba inşaatı tamamlandı. 63 dönüm alan üzerinde inşa edilen site, iş yeri ve sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek şekilde tasarlandı. Duvar örme çalışmalarına başlanırken, tamamlanması için 3-4 ay süre bekleniyor.

Düzce'de inşa edilen Modern Sanayi Sitesi'nin kaba inşaatı tamamlandı.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan, kentin en modern sanayi sitesi olarak hizmet verecek olan Modern Sanayi Sitesi hızla yükseliyor. 63 dönüm alan üzerinde inşa edilen ve sadece iş yeri olarak değil, sosyal yaşam alanı olarak da hizmet verecek şekilde çalışmaların devam ettiği bölgede kaba inşaat tamamlandı. Sitenin artık duvar örme çalışmalarına başlanırken, çalışmaların 3-4 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. - DÜZCE