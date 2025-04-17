Düzce'de Konut Satışları Mart Ayında Artış Gösterdi
Düzce'de 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre 30 konut satışı artarak toplam 551 konuta ulaştı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2025 yılı mart ayında bir öncesi aya göre 30 konut satışı daha fazla oldu.
Düzce'de konut satışı geçen aya göre arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 20025 yılı şubat ayında 521 konut satılırken Mart ayında 551 konut satışı gerçekleşti. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi