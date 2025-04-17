Düzce'de Konut Satışları Mart Ayında Artış Gösterdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2025 yılı mart ayında bir öncesi aya göre 30 konut satışı daha fazla oldu.

Düzce'de konut satışı geçen aya göre arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 20025 yılı şubat ayında 521 konut satılırken Mart ayında 551 konut satışı gerçekleşti. - DÜZCE