Düzce'de Konut Satışları Geçen Yıla Göre Artış Gösterdi

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre Düzce'de konut satışı geçen yıl kasım ayına göre konut satışı 288 konut daha fazla satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Düzce'de de 2024 Kasım ayında 869 konut satışı gerçekleştirildi. 2023 yılında ise Düzce'de 581 konut satıldığı açıklandı. - DÜZCE