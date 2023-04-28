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Düzce'de ki iş potansiyelleri masaya yatırıldı

Düzce'de ki iş potansiyelleri masaya yatırıldı

Ekonomi Haberleri

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin ekonomik durumu ve iş potansiyelleri üzerine 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin ekonomik durumu ve iş potansiyelleri üzerine 'İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Düzce'de işsizlik meselesinin önüne geçilmesi ile ilgili olarak kurulan 'İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu' toplantısını gerçekleştirdi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilin ekonomik durumu ve iş potansiyeli, üretim, mesleki eğitim ve istihdam konuları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantıda ilgili kurum müdürleri de çalışmaları ile ilgili sunum gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Düzce Ekonomi Haberler

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