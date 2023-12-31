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Düzce'de Kasım Ayında İhracat ve İthalat Arttı

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Düzce'de Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,5 arttı, ithalat yüzde 8,6 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Düzce ilinde ihracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 36 milyon 116 bin dolar, ithalat yüzde 8,6 artarak 30 milyon 29 bin dolar olarak gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,5 arttı, ithalat yüzde 8,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi içinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 36 milyon 116 bin dolar, ithalat yüzde 8,6 artarak 30 milyon 29 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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