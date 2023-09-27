Düzce'de Kaçak Tütün Operasyonu: 30 Bin 780 Makaron Ele Geçirildi
Düzce'de tütün mamulleri satan bir iş yerinde yapılan aramada, boş makaronların kaçak tütünle doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 bin 780 doldurulmuş makaron ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Düzce'de tütün mamulleri satan iş yerinde yapılan aramada 30 bin 780 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronların kaçak tütünle doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 30 bin 780 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 6 şüpheli hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.