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Düzce'de Kaçak Tütün Operasyonu: 30 Bin 780 Makaron Ele Geçirildi

Düzce'de tütün mamulleri satan bir iş yerinde yapılan aramada, boş makaronların kaçak tütünle doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 bin 780 doldurulmuş makaron ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.