Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim desteği verildi
Düzce Valiliği bünyesinde faaliyetlerine devam eden Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Aile Desteği programı çerçevesinde elektrik tüketim desteği sağladı. Bu ay 5 bin 837 haneye 986 bin 46 lira 48 kuruş elektrik tüketim desteği verildi.
Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Aile Desteği programı çerçevesinde elektrik tüketim desteği verildi.
Düzce Valiliği bünyesinde faaliyetlerine devam eden Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor.
Bu çerçevede, Türkiye Aile Desteği programından faydalanan 5 bin 837 haneye, bu ay 986 bin 46 lira 48 kuruş elektrik tüketim desteği verildi. Türkiye Aile Desteği programı çerçevesinde ailelere desteklerin titizlikle devam edeceği ifade edildi. - DÜZCE