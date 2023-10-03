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Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere elektrik tüketim desteği verildi

Düzce Valiliği bünyesinde faaliyetlerine devam eden Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Aile Desteği programı çerçevesinde elektrik tüketim desteği sağladı. Bu ay 5 bin 837 haneye 986 bin 46 lira 48 kuruş elektrik tüketim desteği verildi.