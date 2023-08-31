Düzce'de İhracat Yüzde 6,1, İthalat Yüzde 28,8 Arttı

Düzce'de Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 6,1, ithalat yüzde 28,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Düzce ilinde ihracat 2023 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 29 milyon 563 bin dolar, ithalat yüzde 28,8 artarak 28 milyon 720 bin dolar olarak gerçekleşti.