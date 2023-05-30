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Düzce'de İhracat ve İthalat Azaldı

Düzce'de İhracat ve İthalat Azaldı

Ekonomi Haberleri

Düzce ilinde Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 33,2, ithalat yüzde 27,7 azaldı.

Düzce ilinde Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 33,2, ithalat yüzde 27,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 23 milyon 221 bin dolar, ithalat yüzde 27,7 azalarak 19 milyon 261 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu İhracat Düzce Ekonomi Haberler

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