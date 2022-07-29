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Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ihracat yüzde 19,9, ithalat yüzde 29,9 arttı.

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de ihracat yüzde 19,9, ithalat yüzde 29,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 artarak 32 milyon 278 bin dolar, ithalat yüzde 29,9 artarak 22 milyon 496 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu İhracat Düzce Ekonomi Haberler

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