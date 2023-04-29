Düzce'de ihracat arttı ithalat azaldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,6 arttı, ithalat yüzde 15,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2023 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 32 milyon 516 bin dolar, ithalat yüzde 15,7 azalarak 23 milyon 355 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE