Düzce'de Haziran Ayında İhracat ve İthalat Azaldı

Düzce'de haziran ayında ihracat yüzde 7,7 azaldı, ithalat yüzde 2,7 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2023 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 29 milyon 787 bin dolar, ithalat yüzde 2,7 azalarak 21 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.