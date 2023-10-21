Düzce'de hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bilgilendirme toplantısı

Düzce'de hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen yetkililer ilçe tarım müdürlerine hayvan politikaları ile ilgili bilgiler verdi.

Düzce'de tarım ve ormancılık faaliyetleri ile ilgili çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede Düzce'de ki hayvancılık faaliyetlerinin arttırılarak geliştirilmesi ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkili isimler Düzce'ye geldi. Hayvancılık Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme ve Alt Yapı Daire Başkanı Ahmet Özden İlgili Şube Müdürü ve İlçe Müdürleri ile toplantı yaparak Bakanlığın Hayvancılık Politikaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE