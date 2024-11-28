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Düzce'de Hamsi Bolluğu: Tonlarca Hamsi İllere Sevk Edildi

Düzce'de Hamsi Bolluğu: Tonlarca Hamsi İllere Sevk Edildi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar tarafından yakalanan tonlarca hamsi, Anadolu'nun çeşitli illerine gönderildi. Balıkçı Tuncay Gür, hamsinin bol olduğunu ve bu durumun devam edeceğini belirtirken, Karadeniz'de çinekop bolluğunun da yaşanacağını ifade etti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yakalanan tonlarca hamsi, Anadolu'nun çeşitli illerine sevk edildi.

Batı Karedeniz'de hamsi bolluğu şyaşanıyor. Balıkçıların gırgırlarla yakaladıkları tonlanca hamsi, Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda tır ve kamyonlara yüklenerek diğer illere gönderildi. Balıkçı Tuncay Gür, hamsinin bol olduğunu ve bu bolluğun devam edeceğini belirterek, "İnce yakalanan hamsiler un fabrikalarına sevk ediliyor. Normal hamsiler piyasaya gidiyor. Karadeniz'de çinekop balığı bolluğu da yaşanacak, şu an Boğaz'ı geçti. Hamsi 100 TL'den, istavrit 150 TL, barbun 250 TL, çupra 200 TL'den satışa sunuldu" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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