Düzce'de Göllere 35 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı

Düzce'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından göl ve göletlere 35 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Balıklandırma programı ile vatandaşların gıda ihtiyaçları karşılanacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından göl ve göletlere 35 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü balıklandırma programı ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, kıyı balıkçılığı ile ticari ve sportif gayeli balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Bu anlamda Düzce'de Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve ilgililerin katılımıyla Çamlıpınar Göletine 5 bin, Korugöl'e 5 bin, Topuk Göletine 20 bin ve Torkul Gölüne 5 bin olmak üzere toplamda 35 bin sazan balık yavrusu bırakıldı.

Esra Uzun, balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesine, en az bir kez üremesine müsaade edilmesinin ve izin verilen yasal boyutların altında kalan balıkların avlanılmamasının oldukça önem arz ettiğini belirtti. - DÜZCE