Düzce'de Eylül Ayında İhracat İthalatı Geçti
TÜİK verilerine göre Düzce'de Eylül ayında ihracat 34 milyon 361 bin dolar, ithalat ise 17 milyon 820 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Düzce'de eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 34 milyon 361 bin dolar, ithalat 17 milyon 820 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE
