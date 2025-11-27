Düzce'de Eylül Ayında İhracat İthalatı Geçti

DÜZCE(İHA) – TÜİK verilerine göre Düzce'de Eylül ayı verilerine göre ihracat rakamı ithalat rakamı geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Düzce'de eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 34 milyon 361 bin dolar, ithalat 17 milyon 820 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE