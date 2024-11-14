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Düzce'de Ekim Ayında Konut Satışları Rekor Kırdı

Düzce'de Ekim Ayında Konut Satışları Rekor Kırdı
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Düzce'de Ekim 2024 itibarıyla konut satışları, bir önceki yıla göre önemli bir artış göstererek bin 4 adede ulaştı. 2023 yılında 539, 2022'de ise 774 konut satışı gerçekleşmişti.

Düzce'de ekim ayında konut satışı bir önceki yıla göre ciddi oranda arttı. Ekim 2024'te Düzce'de bin 4 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı ekim ayında Düzce ilinde bin 4 konut satıldığını bildirdi. Geçen yıllara göre konut satışının arttığı gözleniyor. 2023 yılı ekim ayında 539 konut satılırken 2022 yılı ekim ayında ise 774 konut satıldığı görülüyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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