Düzce'de Ekim Ayında Konut Satışları Rekor Kırdı

Düzce'de ekim ayında konut satışı bir önceki yıla göre ciddi oranda arttı. Ekim 2024'te Düzce'de bin 4 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı ekim ayında Düzce ilinde bin 4 konut satıldığını bildirdi. Geçen yıllara göre konut satışının arttığı gözleniyor. 2023 yılı ekim ayında 539 konut satılırken 2022 yılı ekim ayında ise 774 konut satıldığı görülüyor. - DÜZCE