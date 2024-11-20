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Düzce'de Araç Sayısı Rekor Kırdı

Düzce'de Araç Sayısı Rekor Kırdı
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Düzce'de 2023 yılında kayıtlı araç sayısı 134 bin 706'dan 146 bin 789'a yükseldi. Artış, artan nüfus ile paralel ilerliyor ve yıl içinde 12 bin 83 yeni araç kaydedildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de araç sayısı her geçen yıl artıyor. 2023 yılında kayıtlı araç sayısı 134 bin 706 iken bu yıl 146 bin 789 oldu.

Düzce'de artan nüfus ile birlikte araç sayısı da artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bir yılda araç sayısı 12 bin 83 artarak 146 bin 789 oldu. Araç türleri ise 67 bin 976 otomobil, 2 bin 802 minibüs, bin 534 otobüs, 20 bin 422 kamyonet, 5 bin 552 kamyon, 33 bin 744 motosiklet, 545 özel amaçlı 14 bin 214 traktör. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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