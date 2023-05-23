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Düzce'de araç sayısı 130 bine yaklaştı

Düzce'de araç sayısı 130 bine yaklaştı

Ekonomi Haberleri

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 130 bine yaklaştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 130 bine yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 129 bin 143 oldu. Araç türlerine göre dağılımı ise şu şekilde sıralandı; 63 bin 13 otomobil, 2 bin 679 Minibüs, bin 499 Otobüs, 19 bin 437 Kamyonet, 5 bin 186 Kamyon, 23 bin 317 Motosiklet, 13 bin 568 Traktör, 444 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Tragger Düzce Ekonomi Haberler

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