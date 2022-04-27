Düzce'de araç sayısı 122 bine yaklaştı - Haberler

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Düzce'de araç sayısı 122 bine yaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Düzce'de araç sayısı 122 bine yaklaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 121 bin 778 oldu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 121 bin 778 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 121 bin 778 oldu. Araç türlerini ise 60 bin 947 otomobil, 2 bin 627 minibüs, bin 500 otobüs, 18 bin 839 kamyonet, 4 bin 885 kamyon, 19 bin 421 motosiklet, 13 bin 144 traktör, 415 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Düzce, Mart, Ekonomi, Haberler

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