Düzce'de 780,85 Ton Kedi ve Köpek Maması İhracatı Gerçekleşti
Düzce'den son dört ayda toplam 780,85 ton kedi ve köpek maması ihracatı yapıldığı bildirildi. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, ihracat kalemlerine bu yıl ilk kez kedi ve köpek maması dahil edildi.
Düzce'de ihracat kalemleri arasına fındık, orman ürünleri ve gıda maddelerinin yanı sıra bu yıl ilk kez kedi ve köpek maması da eklendi. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton, mayıs ayında 229,2 ton, haziran ayında 27,1 ton, temmuz ayında 189,3 ton, ağustos ayında da 171,250 ton olmak üzere toplam 780,85 ton kedi ve köpek maması ihraç edildi.
Düzce'de ihracat kalemleri her geçen yıl artıyor. - DÜZCE
