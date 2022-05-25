Düzce'de 3 ayda 722 daire ruhsat verildi - Haberler

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Düzce'de 3 ayda 722 daire ruhsat verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Düzce'de 3 ayda 722 daire ruhsat verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ilk üç ayda 722 daireye yapı ruhsatı izni, 867 daireye kullanım izni belgesi verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ilk üç ayda 722 daireye yapı ruhsatı izni, 867 daireye kullanım izni belgesi verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2022 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 722, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 867 oldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce, Ekonomi, Haberler

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