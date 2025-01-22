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Düzce'de 2024 Yılında 8 Bin 405 Konut Satıldı

Düzce'de 2024 Yılında 8 Bin 405 Konut Satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 yılında Düzce'de 8 bin 405 konut satış gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre Düzce'de 2024 yılında 8 bin 405 konut satıldığı bildirildi.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Doğu Marmara'da en çok konut Kocaeli'nde satıldı

Doğu Marmara bölgesi; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illeri arasında da en çok konut Kocaeli'nde satılırken en az konut ise Bolu'da satıldı.

Kocaeli'de 34 bin 776 konut, Sakarya'da 23 bin 411 konut, Yalova'da 14 bin 399 konut, Düzce'de 8 bin 405 konut ve Bolu'da 6 bin 874 konut satıldı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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