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Düzce'de 2023 Yılı 2. Dönem Buzağı Destekleme Ödemeleri Başladı

Düzce'de 2023 Yılı 2. Dönem Buzağı Destekleme Ödemeleri Başladı
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Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılı 2. dönem buzağı destekleme ödemelerinin başladığını açıkladı. Toplam 3 milyon 263 bin 837 TL destekleme, 1.764 işletmeye 3.314 buzağı için aktarılacak.

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılı 2. dönem buzağı destekleme ödemelerine başlandığını duyurdu.

Düzce'de buzağı destekleme ödemeleri Bu çerçevede, 2023 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi Ödemesi hak edişleri Ziraat Bankası hesaplarına yüklendi. Ödemeler Banka tarafından yetiştiricilerin hesabına aktarılacak. Düzce ili 2023 yılı 2. Dönüm buzağı destekleme kapsamında bin 764 işletmeye 3 bin 314 adet buzağı için toplam 3 milyon 263 bin 837 TL destekleme ödemesi yapılacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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