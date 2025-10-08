Düzce'de 114 Üreticiye Sertifikalı Marul Fidesi Dağıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de marul yetiştiriciliği yapan 114 üreticiye, 30 dekar alan için 232 bin 500 adet sertifikalı marul fidesi dağıtıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2025 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında marul fidesi ve Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında sera naylonu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Vali Selçuk Aslan, tarımsal üretimde atıl arazilerin ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekerek modern tekniklerle "Bir karış yerin boş bırakılmaması" gerektiğini vurguladı. Vali Aslan, gençlerin ve kadınların tarıma yönelmesini destekleyen teşviklerin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek kahverengi kokarca ile topyekun, planlı ve etkili mücadelenin zorunlu olduğunu ifade etti. Üretimde verimliliği artıracak projelere vilayet olarak her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, valinin öncülüğünde tarım yatırımlarının istikrarlı biçimde sürdüğünü belirterek, "Çiftçilerimizin emeği ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkıdır" mesajını verdi. Atıl arazilerin üretime kazandırılmasına yönelik tüm çalışmalara İl Özel İdaresi olarak destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Atıl Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamındaki Marul Üretimini Geliştirme Projesi ile il genelinde marul yetiştiriciliği yapan 114 üreticiye, 30 dekar alan için 232 bin 500 adet sertifikalı marul fidesi dağıtıldığını; projenin yüzde 75 Bakanlık katkısı yüzde 25 çiftçi katkısıyla yürütüldüğünü ve bütçesinin 666 bin 666 TL olduğunu açıkladı. Sertifikalı fide kullanımının verim/kaliteyi yükselttiğini, hastalık-zararlı riskini azalttığını ve üretici gelir istikrarına katkı sunduğunu belirtti.

Uzun, Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi ile doğal afetlerden zarar gören sera örtülerinin yenilenmesi, atıl seraların tekrar üretime kazandırılması ve modern seracılığın yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini; proje kapsamında 93 üreticiye, 132 adet farklı ölçülerde sera naylonu dağıtıldığını, yaklaşık 63,25 dekar alanın kapsandığını ve yüzde 50 Bakanlık – yüzde 50 çiftçi katkısıyla yürütülen projenin toplam bütçesinin 1 milyon 800 bin 000 TL olduğunu aktardı.

Tören, Vali Selçuk Aslan tarafından üreticilere marul fidesi ve sera naylonunun teslimi ile hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE