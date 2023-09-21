Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi Arasında İndirim Protokolü İmzalandı

Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi arasında yapılan protokol ile üniversite personeli, belediye sosyal tesislerinden indirimli olarak yararlanabilecek. Protokol kapsamında, belirli tesislerde yüzde 10 indirim uygulanacak.