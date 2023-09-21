Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi Arasında İndirim Protokolü İmzalandı
Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi arasında yapılan protokol ile üniversite personeli, belediye sosyal tesislerinden indirimli olarak yararlanabilecek. Protokol kapsamında, belirli tesislerde yüzde 10 indirim uygulanacak.
Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi (DÜ) arasında üniversite personelinin belediye sosyal tesislerinden indirimli yararlanmasını öngören protokol imzaladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, makam toplantı salonunda bir araya gelen Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokolü imzaladı.
Protokol kapsamında, Düzce Belediyesi BELTUR A.Ş. sorumluluğu altında işletilen Mutfak Sanatları Merkezi, Millet Kıraathanesi, Kusursuz Kafe, Erguvan Sosyal Tesisleri, Aydınpınar Sosyal Tesisleri ve Samandere Şelalesi Sosyal Tesisleri'nde, üniversite personeli ile birinci derece yakınlarına buralardaki hizmetlerde yüzde 10 indirim uygulanacak.