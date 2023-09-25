Düzce Belediyesi Anız Yakma Konusunda Uyarıda Bulundu

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, tarım arazilerinde başlayan temizlik çalışmalarında duyarsız vatandaşların anız yakması için uyarıda bulundu.

Düzce Belediyesi, özellikle son yıllarda ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve bu yangınlara sebep olan beşeri kaynaklı hataların başında gelen anız yakma alışkanlığına karşı bir uyarı mesajı yayımladı. İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda sonbahar mevsiminin gelmesi ile başlayan tarım alanları temizliğinin geleneksel yöntemlerle yapılmamasına dikkat çekildi. Açıklamada tarlalarda yapılan temizlik çalışmalarında hasadın ardından kalıntıların yakılmasının risklerinden bahsedildi.

Toprağı yok etmeyin

Toprağın verimine doğrudan etki eden mineral dengesi ile üst tabakasında bulunan mikro canlıların da ortadan kaybolmasına neden olan anız yakma alışkanlığının çiftçilerin hem kısa hem de uzun vadede zarar etmesine neden olduğu belirtilen açıklamada "Ülkemizde son yıllarda yaşanan can yakıcı orman yangınları, doğamızı korumamızın önemini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Bu yangınların birçoğu beşeri kaynaklı olarak çıkarken en önemli nedenlerin başında anız yakma alışkanlığı gelmektedir. Çiftçi vatandaşlarımızın hasat sonrası tarım alanı temizliği için kullandığı bu yöntem hiçbir yarar sağlamamakta aksine çok fazla zarar vermektedir. Kontrolden çıkan yangınlar büyük orman yangınlarına sebep olurken, toprağın mineral zenginliğini yok etmekte, mikro canlıları öldürmekte ve hatta soluduğumuz havaya dahi zarar vermektedir. Bu konuda orman cenneti Düzce'mizin yeşil örtüsünü korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için değerli vatandaşlarımızın anız yangınına karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Toprağımızı, ormanımızı öldürmeyelim, biyolojik döngüye engel olmayalım" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE