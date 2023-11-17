Düzce Belediye Meclisi, Kasım ayı meclis toplantılarında 2024 yılı mali bütçesini 2 milyar 275 milyon TL olarak onayladı. Ayrıca, afet bölgelerine yardım için 1 milyon TL kullanma yetkisi verildi ve yolcu taşıma ücretlerinde artış yapılmadı. Su ücretlerine ise 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 20 zam yapılacak.

Düzce Belediyesi 2024 Yılı Bütçesi 2 Milyar 275 Milyon TL Olarak Belirlendi

Düzce Belediyesinin 2024 yılı mali bütçesi 2 milyar 275 milyon TL olarak belirlendi.

Düzce Belediye Meclisi Kasım ayı meclis toplantıları 3. birleşim ile sona erdi. Başkanvekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığında yapılan birleşimde Düzce Belediyesinin 2024 yılı mali bütçesi ve gelir-gider denk bütçesi 2 Milyar 275 Milyon TL olarak onaylandı. Yurtiçinde meydana gelebilecek deprem, sel, yangın gibi afet ve olağanüstü hallerde, afet bölgelerine aynı ve nakdi yardımda bulunulabilmesi amacıyla 1 Milyon lira kullanması için yetki verilmesinin de görüşüldüğü toplantıda yeni yılla birlikte yolcu taşıma ücretlerinde herhangi bir artışa yapılmadı.

Mesken ve ticarethanelerde kullanılan su ücretlerine yüzde 20 oranında zammın da yapıldığı bütçe uygulamasına 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçilecek.

Meclisin bir sonraki toplantısı 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 18.00'da yapılacak. - DÜZCE