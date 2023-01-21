Düve alım desteği başvuruları için son bir hafta

Hayvancılığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayvansal üretim için, yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla damızlık düve alımına verilen desteklere başvurular 27 Ocak'ta sona erecek.

Hayvancılığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayvansal üretim için, yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla damızlık düve alımına verilen desteklere başvurular 27 Ocak'ta sona erecek.

Hayvancılığın geliştirilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması ve sağlıklı hayvansal üretim için, yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla damızlık düve alımına verilen desteklere başvurular 27 Ocak'ta sona erecek. 19 Ekim 2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde, Türkiye'de destek verilen damızlık düve alımı kapsamında en az 1, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen bedelin yüzde 40'ı, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilenlere ise yüzde 50'si kadar destek ödemesi yapılacak.

Bu karar uyarınca, 1-50 baş arası gebe düvelerde, hayvan başına 16 bin ila 20 bin lira, 8-15 aylık boş dişi sığırlarda ise hayvan başına 10 bin ila 12.500 lira hibe destek ödemesi verilecek.

Destek çerçevesine giren hayvanlar

Etçi ırklardan angus, charolais, limousin, hereford, Belgium blue; sütçü ırklardan holstein ve jersey, kombine ırklardan simenthal (Fleckvieh ), brown Swiss ve montbeliard ile manda destekleme çerçevesinde bulunuyor.

Desteklemeden yararlanma şartları

Desteklemelerden yararlanmak için düve/mandaların; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilmesi gerekiyor.

Desteklemeye esas gebe düve fiyatı hayvan başına 40 bin, 8-15 aylık boş dişi sağır fiyatı 25 bin, gebe manda fiyatı 30 bin, 8-15 aylık boş dişi manda fiyatıysa 17 bin lira olarak belirlendi.

Öte yandan hibe ödeme üst limitleri ise bu bedellerin yüzde 40'ı oranında olacak. Bir işletme, dişi hayvan kapasitesini en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılacak.

Başvurular 27 Ocak' kadar il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacak. Tüm bilgi ve belgeler https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Link/45/Talimatlar internet adresinden edinilebilecek. - ANKARA