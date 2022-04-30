Düşük tüketimli OSB sanayicilerine, doğal gazda bayram müjdesi

Organize sanayi bölgelerinde üretim yapan, ancak yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküpün altında olmasına rağmen Kademe-1 yerine daha yüksek fiyatlı olan Kademe-2 tarifesinden doğal gaz kullanan sanayi tesislerinin mağduriyetleri ortadan kalktı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz kullanan OSB sanayicilerimiz artık, yüksek fiyatlı olan Kademe-2 tarifesi yerine, çok daha düşük fiyatlı olan Kademe-1 tarifesi üzerinden faturalandırılacak. Uygulama 1 Mayıs 2022 itibariyle başlayacak" dedi. Başkan Kütükcü, "Doğal gazda uygulanan kademeli tarife uygulamasından dolayı, yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz kullanan OSB sanayicilerimiz düşük fiyatlı olan Kademe-1 uygulamasına tabi olmaları gerekirken, OSB'ler tek bir tüketici gibi görüldüğü için faturalarını çok daha yüksek olan Kademe-2 fiyatından ödemek zorunda kalıyordu. Yani düşük tüketimli bir OSB sanayicimiz, doğal gazın metreküpüne bugünkü fiyatlarla 3,34 TL ödemesi gerekirken, yine bugünkü fiyatlarla 9.4 TL olan Kademe-2 tarifesi üzerinden faturalandırılıyordu. Bu da düşük doğal gaz tüketen OSB sanayicilerimizi, OSB dışında faaliyet gösteren işletmelere göre çok daha dezavantajlı duruma düşürüyordu. OSBÜK olarak bir süredir doğal gaz dağıtımını kendisi yapan Türkiye genelindeki 91 OSB'mizin ve bu OSB'lerdeki sanayicilerimizin yaşadığı bu mağduriyeti gidermek için yürüttüğümüz çalışmalardan sonuç aldık. Artık yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB sanayicilerimiz, Kademe-1 tarifesinden faydalanacak" diye konuştu.

Kütükcü'den teşekkür

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Organize Sanayi Bölgelerinin Doğal Gaz Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar"da yaptığı bir düzenleme ile düşük tüketimli OSB sanayicilerinin mağduriyetini ortadan kaldırdığını ifade eden Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan'a teşekkür etti.

OSB'lere yetki verildi

Başkan Kütükcü, Organize Sanayi Bölgelerinin Doğal Gaz Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar"da yapılan düzenleme ile doğal gaz dağıtım şebekesini kendisi işleten OSB'lere, OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin doğal gaz tüketimlerinin uzaktan okuma sistemleri veya beyan yolu ile doğal gaz tedarik şirketleri ile paylaşılması hususunda yetki verildiğinin altını çizerek, şunları söyledi: "Verilen yetki ile artık OSB bölge müdürlüklerimiz, uzaktan okuma sistemleri veya beyan yolu ile OSB sanayicilerinin doğal gaz tüketimlerini okuyacak ve BOTAŞ'a bildirecek. BOTAŞ da, yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen sanayi tesislerini Kademe-1 fiyatından faturalandıracak. Böylece yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB sanayicilerinin mağduriyetleri de ortadan kalkmış olacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi