Duru Bulgur elektrik tüketiminin yüzde 85'ini güneşten karşılayacak - Haberler

Güneş enerjisi alt yapısını geliştirmeye karar veren Duru Bulgur, 2,8 megavatlık kapasitesini yıl sonuna kadar 5,8 megavata çıkaracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğaya duyarlı ve sürdürülebilir çevrenin sorumluluklarını üstlenerek faaliyetlerine devam eden Duru Bulgur, temiz enerji yatırımlarıyla karbon ayak izini kademeli olarak azaltmakta kararlı.

Doğa dostu faaliyetleri ve yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla gıda sektöründe örnek bir model oluşturan Duru Bulgur, geçen yıl hayata geçirdiği güneş enerjisi yatırımlarında kapasite artırımına gitme kararı aldı.

Duru Bulgur bu kapsamda güneş enerjisi alt yapısını 2022 sonuna kadar 5,8 megavata çıkaracak ve böylece elektrik tüketiminin yüzde 85'ini güneş panellerinden üretecek.

"Yeşil dönüşümle sürdürülebilir üretim prosesleri geliştireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına sürdürülebilir üretim prosesleri ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ağırlık verdiklerini aktardı.

İlk etapta tesis çatıları üzerinde kurulu 2,8 megavat güce sahip güneş enerji santrallerinin kapasitesini 2022'nin sonuna kadar 5,8 megavata çıkaracaklarını belirten Duru şunları kaydetti:

"2022 yılı sonu elektrik tüketimimizin yüzde 85'ini güneş panellerinden üretmeyi öngörüyoruz. Yapılacak bu çalışma ile yıllık 3 bin 270 ton karbon salımının önüne geçip yaklaşık 54 bin ağacın kesilmesine de engel olacağız. Daha iyi bir çevre yaratmak için ayrıca 10 yıl içinde yeni ağaçların yetiştirilmesine de direkt olarak katkı sağlayacağız. Yeşil dönüşümle sürdürülebilir üretim prosesleri geliştireceğiz."