Dünyanın mermeri Akhisar'dan: Mermerciliğe yön verecek sanayi sitesinde bin 400 kişiye istihdam sağlanacak

Yönetim Kurulu Başkanı Recep Kalın:

"Petrol 20 milyar dolarlıksa, 300-400 milyar dolarlık mermerler var"

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde temelleri atılan S.S. Mermercilik Taşçılık Mermerit Kereste Plastikten Granür ve Betondan Mamul İmalatı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile Türkiye'ye yılda 100 milyon Euro katma değer sağlaması hedefleniyor. Tesisin açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Recep Kalın, "Bugün topraklarımızda doğalgaz ve petrol çıkıyor çok seviniyoruz. Petrol 20 milyar dolarlıksa, 300-400 milyar dolarlık mermerler var. Bu Anadolu'da bin yıllık mermer rezervi var" dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde S.S. Mermercilik Taşçılık Mermerit Kereste Plastikten Granür ve Betondan Mamul İmalatı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Toplam 218 bin 600 metrekare alana kurulan sanayi sitesinde 65 bin metrekare kapalı alanda 70 fabrika kurulacak. 70 bin metrekarenin yollara ayrıldığı sitede 10 bin metrekarelik de oto park alanı yer alacak. 800 metrekarelik sağlık ocağı ile 2 bin 200 metrekare idari bina ile dini tesis alanının yer alacağı sanayi sitesinde binaların çatılarına da 55 bin metrekarelik güneş paneller yerleştirilerek temiz enerjiyle çalışılması sağlanacak. 45 engelli, 100 hükümlü 300 kadın ve bin erkek olmak üzere toplamda bin 445 çalışana iş istihdam oluşturulacak.

Yılda 100 milyon Euro katma değer sağlayacak

Öte yandan 100 milyon Euroluk ihracat hedeflenen üretimle Türkiye'ye de önemli bir katma değer sağlanacak. Temeli atılan sanayi sitesi hakkında bilgi veren ilçesinde S.S. Mermercilik Taşçılık Mermerit Kereste Plastikten Granür ve Betondan Mamul İmalatı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Kalın, "Burada takriben 70 esnafımız var. 40 tanesi mermerci, 15 tanesi keresteci, 10 tanesi betoncu 5 tanesi de geri dönüşümcü. Sanayimiz aynı zamanda da sıfır atık projesiyle devlet tarafından desteklenen bir sanayi sitesi. Bizim ormanlarımızda çok mermer var. Akhisar çevresinde 115 tane ocak var. Bunların 15 tanesi yaz kış her gün çalışıyor. Yaklaşık 75 tır mermer çıkarıyor. Bu mermerleri biz şu anda kurulacak bu sanayide keseceğiz. Şu an çıkan mermerlerin 50 tırı Afyon'a gidiyor. Orada kesilerek tekrar İzmir'e getiriliyor. Oradan da yurt dışına gönderiliyor. Bizim kuracağımız sanayide 70 mekanda 1400 çalışan olacak. Her gün en az 100 tır mermer ve kereste işlenip bunların en az yarısı da yurt dışına gidecek. Yılda yaklaşık 100 milyon Euro hem girdi hem de katma değer sağlayacağız" dedi.

"Anadolu'da bin yıllık mermer rezervi var, bizim rakibimiz yok"

Türkiye'de önemli bir mermer rezervi bulunduğunu ve bunun ülke ekonomisi açısından büyük önem arz ettiğini söyleyen Başkan Kalın, "Ben dünyada yaklaşık 120 ülke gezdim. Bunların çoğunda da mermer ocaklarını gezdim. Mermer fabrikaları ve mermer makinesi üreten fabrikaları gezdim. Amerika'da bile yüzde 4 rezerv var. Çin'de yüzde 1 rezerv var. Bizde yüzde 40 rezervimiz var. Bizim Akhisar çevresinde 400-500 yıl tüketemeyeceğimiz mermerler var. Bugün topraklarımızda doğalgaz ve petrol çıkıyor çok seviniyoruz. Petrolden daha çok mermer var. Petrol 20 milyar dolarlıksa mermer 300-400 milyar dolarlık mermerler var. Biz bunları tüketemeyiz. Daha alt katmanlarda da granitler çıkacak. Bu Anadolu'da bin yıllık mermer rezervi var. O yüzden bizim rakibimiz yok" ifadelerini kullandı.

Mermercilik sektörüne yön verecek sanayi sitesinin temeli atıldı

Yılda 100 milyon Euro gelir getirmesi hedeflenen ve bin 400 kişiye istihdam sağlayacak tesisin temelleri düzenlenen törenle atıldı. Tesisin temel atma töreninde konuşan Başkan Kalın, "14 yıl gece gündüz çalıştık. Hep beraber bu modern sanayi sitesini oluşturduk. Bizler yönetim kurulu olarak ne yaptıysak vatanımız ve milletimiz için yaptık. Böyle bir sanayi sitesinin kurulum başarısı potansiyel ve ekip işidir. Yönetim kurulum ile hiç yorulmadık. 'Olmaz' diyenler oldu hiç aldırmadık. Elimizden almak istediler bizler ise daha çok hırs yapıp çalıştık" dedi.

14 yıllı rüyanın gerçekleştiğini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "14 senelik bir rüyanın sonu bu. Hatta 14 sene ama son 3-4 senesinde iş çok ilerledi. İnşallah bir katkımız olmuştur. Ben Uğur Aydemir vekilimize de teşekkür etmek istiyorum. Aydemir vekilimiz çok uğraştı bu iş için Ankara'da. Herkes elinden geleni yaptı. Bir çok insana göre olmaz denilen bir iş başarıldı. Bundan sonrası daha kolay geçecek. 2-3 sene sonra buraya fabrikaların açılışları için geliriz" diye konuştu.

"2002 yılından bu yana baktığımızda 3 kat büyütmüşüz"

AK Parti hükümeti olarak 2002 yılından bu yana sanayi ve istihdam alanında önemli adımların atıldığını söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Türkiye 2002 yılından bu yana baktığımızda 3 kat büyütmüşüz. Türkiye'yi sadece pandemiden sonra 3,5 milyon istihdam arttırmışız. Bu dillere destan. Rüyamızda görsek bunlara inanamayız. Organize sanayi dediğimizde 2002 yılında 140 tane organize sanayi varken bugün 340'e yükseltmişiz. Bu organize sanayi bölgesinin her birinde işçiler çalışıyor. İstihdamı arttırmışız. Akhisar büyüyecek, Akhisar büyüdükten sonra Manisa büyüyecek Türkiye büyüyecek. Etrafımızda istikrarın bitmesi için Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen bir sürü düşmanlarımız var. Onları sevindirmeyeceğiz. Hep birlikte kol kola vereceğiz. Hepimiz Akhisarımız ve Manisamız için bir olmaya beraber olmaya, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili adayı Bahadır Yenişehirlioğlu ise "Herkes elinden geleni ardına koymamış işi bu noktaya kadar getirmiş. Buradan sonra daha kolay. Önemli olan hizmette devamlılık. İnsanoğlunun ömrü geçici. Önemli olan hizmette devamlılık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokolün butona basmasıyla tesisin temelleri de atıldı.