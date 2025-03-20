Dünyanın gözü İzmir'de olacak, 9 Nisan'da açılıyor

Doğaltaş sektörünün en büyük küresel buluşması MARBLE İZMİR-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. Sektör 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir'de bir araya gelecek. 30. yıla özel etkinliklerin de yer alacağı fuar dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçiyi ağırlayacak.

Doğaltaş sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından biri olan, MARBLE İZMİR - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 9 - 12 Nisan'da Fuar İzmir'de kapılarını 30. kez açacak. Fuar sağladığı ticaret hacmiyle bu yıl da sektöre umut olmaya devam edecek. MARBLE İZMİR'de tüm doğal taş firmaları Fuar İzmir'in kapalı hollerinde yer alacak. C holünün büyük bir kısmı ile D holünün tamamı ise makine ve teknoloji firmalarına tahsis edildi. Blok mermer alanı da geçtiğimiz yıl olduğu gibi renk renk, çeşit çeşit yüzlerce blok doğal taşın sergileme alanı olacak.

MARBLE İZMİR'in 30 yıllık yolculuğu

1989 yılında Kültürpark'ta, İzmir Enternasyonal Fuarı içinde ilk defa üniversite sanayi iş birliği ile "İzmir Mermer Günleri 89" adıyla temelleri atılan MARBLE İZMİR, 1995 yılında ilk kez fuar olarak düzenlendi. İzmir fuarcılığına büyük katkıları olan Kültürpark'ta 1995'te yolculuğuna başlayan Marble İzmir Fuarı, 30 yıllık büyümesinin gururunu yaşıyor. 47 katılımcısı ve toplamda 4 bin 719 ziyaretçisiyle serüvenine başlayan Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı MARBLE İZMİR, aradan geçen 30 yılda Fuar İzmir'in de inşası ile birlikte vites yükseltti. Yıllar içinde uluslararası çapta saygın bir fuar haline gelen ve dünyanın sayılı doğal taş fuarlarından biri haline gelen MARBLE İZMİR, bugün binden fazla katılımcıyı ve 100'den fazla ülkeden on binlerce profesyonel ziyaretçiyi ağırlıyor. Fuar, yalnızca dünyadaki doğal taş rezervlerinin üçte birine sahip ülkemizin doğal taşının tanıtılması ve pazarlanmasını değil, aynı zamanda sektördeki son teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin de sergilenmesini sağlıyor. Maden ocaklarından nihai ürünlere kadar uzanan geniş bir yelpazede, doğal taşın farklı kullanım alanları ve yeni trendleri fuarda görülebiliyor.

30. yıla özel etkinlikler

30'uncu yılına özel olarak farklı etkinliklerle taçlandırılacak olan MARBLE İZMİR Fuarı, doğal taş sektörüne yön veren isimleri, üniversiteleri, mimarları, tasarımcıları ve sanayicileri de bir araya getirecek. Fuarda, sektördeki son teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir madencilik uygulamaları ve dijitalleşme süreçleri ele alınacak. "Mermerde Otorite" teması altında düzenlenecek etkinlikler arasında sektör panelleri, B2B görüşmeler, tasarım sergileri ve çeşitli seminerler yer alacak.

Alım heyetleri düzenlenecek

MARBLE İZMİR için Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Asya ve Avrupa bölgelerindeki ticari ataşeliklerle iş birlikleri yapılırken fuara dünyanın dört bir yanından katılımcılar ve ziyaretçiler bekleniyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın ihracata yönelik destekleri ve sektördeki birliklerle ortak yürütülen alım heyeti programları da düzenlenecek. Bu programlar kapsamında hedef ülke olarak belirlenen Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak'tan yüzlerce yabancı profesyonel alıcı ağırlanacak. Fuar süresince düzenlenecek B2B görüşme programlarıyla katılımcı firmaların alıcılarla hızlı ve etkili biçimde görüşmesi sağlanacak. Web sayfası üzerinden ABD'den Çin'e kadar dünyanın her kıtasındaki ülkeden yabancı ziyaretçi başvuru kaydı da alındı.

İzmir'de MARBLE bereketi yaşanacak

MARBLE İZMİR; sektöre ve yan sektörlerine, ihracata, istihdama katkı sağlamasının yanı sıra önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da turizmden konaklamaya, ulaşımdan yiyecek içecek sektörüne kadar birçok alanda kent ve ülke ekonomisine de pozitif etki sağlayacak. Fuar nedeniyle kente gelecek yerli, yabancı katılımcı ve ziyaretçiler, İzmir'de MARBLE bereketini hissettirecek.

7. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması

MARBLE İZMİR kapsamında, bu yıl 7. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması da gerçekleşiyor. Genç tasarımcıların sektöre kazandırılmasını amaçlayan bu yarışmanın bu yılki teması mobilya olarak belirlendi. Yarışmaya 12 ülkedeki 66 üniversiteden, toplam 892 başvuru yapıldı. Seçilen 25 tasarım, üretime geçecek, böylece doğal taştan üretilen mobilyalar konusunda yenilikçi yaklaşımlar hayata geçirilmiş olacak. Dereceye giren tasarımcılara 600 bin TL ödül dağıtılacak.

Türkiye'nin doğal taş ihracatındaki rolü

MARBLE İZMİR'de; sektör temsilcilerinden gelen talepler üzerine alınan karar doğrultusunda, yalnızca doğal taş ve doğal taş ürünleri ile makine ve teknolojileri sergilenmeye devam edecek. 1998 yılından bu yana Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) üyesi de olan MARBLE İZMİR, Türk doğal taşının dünyaya açılarak pazar payını artırması ve yeni pazarlara ulaşılması açısından büyük önem taşıyor. MARBLE İZMİR'in ilk yılında Türkiye'nin doğal taş ihracatı 77 milyon dolarken yıllar içinde fuarın da katkısı ile ihracat geçtiğimiz yıl 1,88 milyar doları aştı. Sektör fuarı, fuar da sektörü büyüttü ve MARBLE İZMİR, yıllar içinde doğal taş ihracatının can damarı haline geldi. Türkiye'nin doğal taş sektöründe dünya rezervlerinin üçte birine sahip olma avantajı yanında, renk ve desen zenginliğine de sahip olmasının da etkisiyle son 10 yılda, doğal taş ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağladı. Fuar, özellikle Türkiye'nin doğal taşta en fazla ihracat yaptığı ülkeler olan Çin, Hindistan, ABD başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'dan da alıcıları bir araya getirerek yeni ticari iş birliklerine kapı aralıyor. Çin, özellikle blok mermer ihracatında birinci sıradaki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl da Çin'e, ülkemizin toplam blok taş ihracatının yüzde 63,7'lik kısmını oluşturan 388 milyon 463 bin dolarlık blok doğal taş ihracatı gerçekleştirildi. - İZMİR