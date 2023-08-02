Dünyanın En Değerli Şirketleri Belli Oldu

Son yıllarda dünyanın en büyük şirketleri arasındaki rekabet hız kazandı. Pandemi döneminde hisse değerlerinde önemli seviyede düşüş yaşayan şirketler toparlanmaya çalışıyorken, bazıları da piyasadaki varlığını artırmak için çalışmalarını sürekli artırıyor. Son olarak piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri sıralandı. Listenin birinci sırasında Apple yer almışken, onu, hemen ardından ise Microsoft takip etti. İşte dünyanın en değerli şirketleri…

Son yıllarda dünyanın en büyük şirketleri arasındaki rekabet hız kazandı. Pandemi döneminde hisse değerlerinde önemli seviyede düşüş yaşayan şirketler toparlanmaya çalışıyorken, bazıları da piyasadaki varlığını artırmak için çalışmalarını sürekli artırıyor.

Son olarak piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri sıralandı. Listenin birinci sırasında Apple yer almışken, onu, hemen ardından ise Microsoft takip etti. İşte dünyanın en değerli şirketleri…

Dünyanın en değerli şirketleri!

Verilere göre Apple'ın güncel piyasaya değeri 3.08 trilyon dolar seviyesinde. Teknoloji devi, dünyada 3 trilyon piyasa değerinin üstünde olan tek şirket konumunda. Onun en güçlü rakibi olan Microsoft'un güncel değeri ise 2.49 trilyon dolar.

Listenin üçüncü sırasına baktığımızda ise Suudi Arabistan'a ait olan petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'nun yer aldığını görüyoruz. 2.09 trilyon dolar piyasa değerine sahip olan şirketi, Google'ın sahibi Alphabet takip ediyor.

Yatırımcısına en çok kazandıran teknoloji şirketleri!

İşte dünyanın en değerli şirketleri sıralaması;

SıraŞirket AdıPiyasa Değeri (dolar) 1Apple3.076 Trilyon2Microsoft2.500 Trilyon3Saudi Aramco2.081 Trilyon4Alphabet (Google)1.672 Trilyon5Amazon1.351 Trilyon6NVIDIA1.148 Trilyon7Tesla827.46 Milyar8Meta Platforms (Facebook)827.01 Milyar9Berkshire Hathaway769.78 Milyar10TSMC510.34 Milyar11Visa502.19 Milyar12UnitedHealth469.92 Milyar13LVMH458.16 Milyar14JPMorgan Chase456.78 Milyar15Johnson & Johnson438.89 Milyar16Tencent432.40 Milyar17Exxon Mobil431.06 Milyar18Eli Lilly430.10 Milyar19Walmart428.45 Milyar20Broadcom379.67 Milyar21Mastercard376.27 Milyar22Samsung371.06 Milyar23Procter & Gamble368.27 Milyar24Novo Nordisk365.76 Milyar25Home Depot333.85 Milyar26Kweichow Moutai331.81 Milyar27Nestlé328.10 Milyar28Oracle320.03 Milyar29Chevron303.41 Milyar30ASML283.24 Milyar

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir şirket var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.