Dünyada yeni üretilen teknolojilerin ilk tanıtım noktası Akağaç oldu

Teknoloji uzmanı Barış Akağaç, dünya üzerinde üretilen ve Türkiye piyasasında ilk tanıtımını yapan popüler markalarda başarısına devam ediyor.

Teknoway, Cepmarket ve Scooter Hastanesi gibi günümüzün bilindik ve popüler markalarının kurucusu olan Barış Akağaç, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaya devam ederken, 2000 yılında teknoloji ile buluşan ve cep telefonu sektörüne adım atan girişimci adından bahsettirmeyi başardı. Akağaç, 3 farklı youtube kanalı üzerinden içerikler yayınlayarak ve instagram gibi sosyal medya dijital platformlarını iyi bir şekilde kullanarak cep telefonu, elektrikli scooter ve diğer iş deneyimlerini paylaşıyor. Teknoloji uzmanı Barış Akağaç son zamanlarda Boğaziçi Enstitüsünde yayınlanan eğitim videolarında elektrikli scooter ve cep telefonu tamiri eğitmeni olarak görev aldı.

1978 yılında İstanbul'da doğan Teknoloji Uzmanı ve Teknoloji Kursları Eğitmeni Barış Akağaç, evli ve 2 çocuk babası. 1998 yılında eğitimlerini tamamlayarak iyi bir derece ile mezun olan Akağaç, profesyonel iş hayatına 2000 yılında Cepmarket mağazası telefon alım satımı ve tamiri yaparak başladı. Bu sırada yurt dışı bağlantıları ile ithalat yaparak yeni ve ilginç ürünleri getirmeyi başaran isimlerden olarak 4 Ocak 2020 tarihinde Türkiye'nin ilk ve tek 5 katlı cep telefonu ve scooter hastanesi olan Teknoway projesini gerçekleştirdi. Teknoway sıradan bir teknoloji mağazası olmayıp dünya üzerinde yeni çıkan cep telefonları ve scooterlar Türkiye'ye getirerek tanıtılmasını sağlamakta. Ayrıca internet üzerinden 2. el cep telefonu ve 2. el elektrikli scooter satmak isteyenlere hukuki ve maddi anlamda güvenilir bir platform olan internet sitelerini kuran Akağaç, sektörde farklılık oluşturarak bayiileşme fikirlerini tüm Türkiye ile paylaşmaya yeni iş ortakları ile mağaza sayısını çoğaltmayı hedeflemeye başladı.

Gıda sektöründe de yer alan Akağaç, Tost Akademisi markasıyla birçok ünlülerin uğrak noktası oldu. Sosyal medya fenomenleri ve ünlülerin akın ettiği Teknoway ve Tost Akademisi markalarının şubeleşmesinde en yenilikçi fikirlere imza atan girişimci, Türkiye'nin en popüler teknoloji mağazası ve en bilindik sokak lezzetleri mekanı olan Tost Akademisi son dönemde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Sosyal medya üzerinde yayınladığı videolarla iş deneyimini aktardığını ve Türkiye'ye yaymak için şubeleşmeye başladıklarını kaydeden Akağaç, "Sizlerde kendi ilinizde, semtinizde marka değeri ve bilinirliği yüksek olan Teknoway mağazası açarak elektrikli scooter, cep telefonu alım satım ve tamiri sektörüne dahil olarak kazançlı bir iş sahibi olmak isterseniz ya da gıda sektörüne ilgi duyarak Tost Akademisi sahibi olmak isterseniz bayilik formunu doldurarak talep de bulunabilirsiniz. Tost Akademisi haftanın 7 günü hizmet veren deneyimli bir ekibe sahip. Ev yapımı limonata ve ayran ise her gün özel olarak hazırlanıyor. Tost Akademisi'ni farklı kılan bir diğer özellik ise mekanda sokak lezzetlerini en iyi şekilde bulabilmenizdir. Şu anda İstanbul'da 5 farklı noktada bu mağaza bulunmaktadır" dedi. - DİYARBAKIR