Dünyaca Ünlü Yarı İletken Şirketi TSMC, Almanya'ya Dev Bir Fabrika Yatırımı Yaptı

Dünyanın önde gelen yarı iletken şirketi TSMC, Almanya'ya büyük bir fabrika yatırımı gerçekleştirdi. Almanya'nın otomotiv sektörü için yonga üretimine odaklanacak olan fabrikaya iktidar koalisyonu tarafından 5 milyar avroya kadar sübvansiyon sağlanacak.

Dünyaca ünlü yarı iletken şirketi TSMC, Almanya'ya dev bir fabrika yatırımı yaptı. Şansölye (Almanya'da ve Avusturya'da hükümet başkanı, başbakan) Olaf Scholz'un iktidar koalisyonu, Dresden'de kurulacak ve otomotiv sektörü için yonga üretiminde uzmanlaşacak olan fabrikaya 5 milyar avroya kadar sübvansiyon sağlayacak. İşte detaylar…

Yarı iletken devi TSMC, Almanya'ya yatırım yaptı

Yeni fabrika için yaklaşan TSMC onayı ilk olarak Pazartesi günü erken saatlerde Almanya'nın Handelsblatt gazetesi tarafından bildirildi. Berlin'deki Ekonomi Bakanlığı ve Dresden'in bulunduğu Saksonya bölgesel hükümeti sözcüleri yerel ajanslara yorum yapmaktan kaçındı. TSMC sözcüsü Nina Kao, daha fazla açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, küresel tedarik zincirleri için kritik olan bileşenlerin üretimi üzerinde daha fazla kontrol sağlamak amacıyla yeni çip fabrikaları için kıyasıya rekabet ediyor. Covid-19 salgınının zirvesinde arz kesintisi, otomobiller ve tüketici elektroniği de dahil olmak üzere endüstrilerde dalgalanan yaygın kıtlıklara neden olarak yabancı stoklara bağımlı olan tüm ulusların risklerini eve taşıdı.

Almanya, daha fazla yerli üretim peşinde koşan en agresif ülkelerden biri olarak ortaya çıktı. Tartışmalara aşina olan kaynaklara göre, Scholz hükümetinin iklim koruma önlemleriyle birlikte yarı iletken üretimini hedefleyen bir fonu yaklaşık 22 milyar dolar artırma planını bu hafta onaylaması bekleniyor. Intel ise kendi çip kompleksi için Berlin'deki hükümetten yaklaşık 11 milyar dolar sübvansiyon almaya hazırlanıyor.

TSMC, 2nm ve 1.4nm işlemciler için düğmeye bastı!

Tayvan merkezli TSMC, yeni Alman girişimine yatırım yapmak için NXP Semiconductors NV, Robert Bosch GmbH ve Infineon Technologies AG gibi ortaklarla görüşmelerde bulunuyor. TSMC Başkanı Mark Liu, o zamandan beri, ilgilenen tarafların isimlerini açıklamamasına rağmen, şirketinin müşterilerin Alman fabrikasında azınlık hisselerine sahip olmasını düşündüğünü doğruladı.

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