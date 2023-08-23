Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünü mildiyö vurdu, rekolte düştü

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzümün başkenti Manisa'daki üzüm üreticileri bağ sıralarından kelter kelter topladıkları üzümlerden elleri boş dönüyor

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MANİSA - Manisa'nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünü mildiyö hastalığı vurdu, rekolte önemli oranda düştü.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünün yetiştiği Manisa'da bağları mildiyö hastalığı vurdu. Rekolte bazı bölgelerde yüzde 30 ile 50 arasında, bazı bölgelerde ise yüzde 100'e yakın oranda geriledi.

Başkan Türk sorunları dinledi

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, mildiyö hastalığı nedeniyle mağdur olan çiftçileri ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi. Sorunları milletvekillerine ilettiklerini belirten Necdet Türk, Osman- Hatice Varışlı çiftinin bağlarında ziyaret etti. Necdet Türk, "Bu sene ne yazık ki olumsuz hava şartlarından dolayı üzümlerimiz hastalıklara kapıldı. Özellikle mayıs ayında yağan yağmurlardan dolayı, mildiyö hastalığından dolayı bağlarımız yarı yarıya rekolte kaybı yaşadı. Bundan dolayı biraz iyi olan üzümler ihracata gidiyor, kalan üzümler de Türkiye'deki marketlere gidiyor ama çok kaliteli değil" ifadelerini kullandı.

Bu hastalığın sadece Türkiye'de değil, dünyada üzüm üreten ülkelerin hepsinde görüldüğünü anlatan Türk, "En azından bir yıl bankalar ve Tarım Kredi borçlarının erteleme olursa çiftçimiz bir nebze de olsa nefes alacaktır. Bir de önümüzdeki yıldan itibaren mildiyö ve külleme gibi hastalıkların TARSİM dahiline alınmasının yararı olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Rekolte kaybımız yüzde 75 oranlarında"

Çiftçi Hüseyin Kurtoğlu, "Alaşehir Delemenler Mahallesi'nde oturuyoruz. Bölgemizde mildiyö hastalığı nedeniyle rekolte kaybımız yüzde 75 oranlarında" diye konuştu. Geçen yıl 35 dönüm bağından 17 ton kuru üzüm elde ettiğini anlatan Kurtoğlu, "Bu yıl bin 300-bin 500 kilo civarında kuru üzüm çıkar" dedi.

Hastalık nedeniyle bağında yüzde 100'e yakın zarar oluştuğunu anlatan 74 yaşındaki üzüm üreticisi Osman Varışlı, "Üzümler çok kötü mildiyö üzümlerimizi tamamen bitirdi. Geçen yıl bu bağdan tam iki kamyon yaş ve iki ton kuru üzüm aldım. Geçen yıl 80 işçi üzüm kesti, bu yıl hanımla ikimiz kesiyoruz. 40 dönüm bağdan aldığım üzüm bir buçuk veya iki ton kuru üzüm ya olur ya olmaz, geçen yıl 100 ton yaş verdim. 5 ton da kuru aldım. Üzüm sergimi geçmiş yıllarda en az 3 kez dolduruyordum, ama bu yıl maalesef üçte biri dahi olmadı" dedi.

"Yaşım 70 böyle bir şey görmedim"

Yaşının 70 olmasına rağmen hayatında böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını anlatan Hatice Varışlı, "Bağlarımız mildiyö oldu. Ameleye verecek kadar üzüm yok, dede ile beraber kesiyoruz. 70 Yaşıma geldim, başımıza böyle bir şey gelmedi. Mildiyö aldı götürdü. Geçen sene kamyon kamyon sattığımız üzümler bu sene olmayacak" diye konuştu.