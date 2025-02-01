Dünyaca ünlü fast food zinciri, Türkiye'de konkordato istedi

ABD merkezli KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye'deki işletmecisi olan İş Gıda A.Ş., bir süredir içinde bulunduğu mali sıkıntıları atlatamadı. Toplam borcu 7,7 milyar lirayı bulan grubun 3 şirketi ve sahibi için konkordato talep edilirken, mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.