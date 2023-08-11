Dünyaca Ünlü Çekirdeksiz 'Sultani Üzümü'nün İlk İhracat Tırları Yola Çıktı

Dünyaca ünlü çekirdeksiz 'Sultani Üzümü'nün ilk ihracat tırları yola çıktı

Sultani üzümleri 55 tırla Rusya'ya doğru hareket etti

Alaşehir Gümrüğünden geçtiğimiz yıl 79 ülkeye 186 bin ton yaş üzüm ihracatının yapıldığı bildirildi

MANİSA - Hasadına 10 Ağustos'ta başlanan Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani üzümlerinde ihracat başladı. Bugün Alaşehir Gümrüğünden başlayan ihracatta 55 tıra yüklenen üzümlerden ilki Rusya'ya doğru hareket etti.

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani üzüm ihracatı başladı. Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları tarafından 10 Ağustos'ta kesim, 11 Ağustos'ta da ihracat tarihi olarak belirlenmesinden sonra, ilk tırlar yola çıktı. Üzümler üzüm bağlarından kesildi, işletmelere getirilip işlendikten sonra tırlara yüklendi ve yola çıktı.

Alaşehir'den 79 ülkeye ihracat

Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 2022 yılında, 79 ülkeye ihracat yapıldı. Denizi ve limanı olmayan ilçedeki gümrükten toplam 17 bin tır çıkış yaptı. Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani üzüm ihracatı Rusya-Ukrayna savaşına, dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen yine de sevindirici rakamlara ulaştı. Alaşehir'den geçen 76 kalemde toplam 323 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapılırken, bu ihracatta 186 bin ton ile yaş üzüm başı çekti. Üzümü 26 bin ton ile kiraz, 17 bin ton ile armut takip etti.

En çok ihracat Rusya'ya

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, 2023 yılında 2022 yılındaki rakamları daha yukarıya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Üzümün başkenti Alaşehir'den, Çekirdeksiz Sultani Üzüm ihracatının en çok Rusya'ya yapıldığına dikkati çeken Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "Alaşehir'den 2022 yılında 186 bin tonu yaş üzüm olmak üzere toplam 323 bin ton tarımsal ürün ihracatımız var. En çok ihracat Rusya Federasyonu'na yapıldı. Ardından da Avrupa Birliği ülkeleri geliyor. Afrika ülkeleri de var." dedi.

Üzüm üreten ülke sayısı arttı

Üzümü üreticisi ülke sayısında artış olduğunu vurgulayan Soygür, "Geçen yıl 186 bin ton yaş üzüm ihracatı yaptık. Toplamda 323 bin ton tarımsal ürün ihracatımız oldu. Bu ihracatımızı 79 kalemde, 76 ülkeye yaptık. Bu sene iklim şartlarından dolayı bu rakamı yakalamaya çalışacağız. Dünyada artan rekabetten dolayı kuru ve yaş üzümde 5 ülke üretirken, şimdi sayı 14'e çıktı. Ürettiğimiz ürünler ne kadar kaliteli ve sağlıklı olursa, pazar bulma payımız artacaktır. Ülkemizdeki bu doğal afetlerden dolayı rekoltede bir azalma bekliyoruz ama ürünlerimiz çok kaliteli." ifadelerini kullandı.