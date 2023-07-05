Dünya Yatırım Raporu: Türkiye 2022'de 13,3 milyar dolar UDY çekti

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) yayınladığı Dünya Yatırım Raporu'na göre, küresel uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) 2022'de 1,3 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye ise 2022'de 13,3 milyar dolar UDY çekerek dünyadaki yatırımların yüzde 1'ini aldı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) yıllık olarak hazırladığı Dünya Yatırım Raporu yayınlandı.

Rapora göre, salgın yılı olan 2020'de tarihi dip seviyeleri gören küresel uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY), 2021 yılında hızlı bir toparlanma göstererek 1,6 trilyon dolar seviyelerini görmüştü.

Sağlık krizi, iklim değişikliği kaynaklı olumsuzluklar, artan jeopolitik riskler, yüksek enflasyonist ortam ve finansal piyasalardaki türbülans gibi risk faktörleri küresel yatırım iştahını olumsuz etkiledi. Küresel UDY 2022'de bir önceki seneye göre yüzde 12'lik düşüşle 1,3 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi açıklamasında rapora ilişkin görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Türkiye 2021 yılında 13,3 milyar UDY çekerken 2022 yılında da toplam 13,3 milyar dolar UDY çekerek dünyadaki yatırımların yüzde 1'ini almış oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dünyada yatırımların azaldığı bir ortamda yatırım çekmeye devam ettiğini aktaran Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz 2003 yılından bu yana 255 milyar doların üzerinde yatırım çekerek önemli bir başarı elde etti. Türkiye küresel yatırımların yıllık ortalama yüzde 1'ini çeken bir ülke. 2021 yılında yayınladığımız Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisinde, bu payı yüzde 1,5'a yükseltme hedefimizi açıkça ortaya koyduk. Aynı strateji belgesinde yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji alanlarında gerçekleştirilecek doğrudan yatırımları önceliklendirdik. Ofisimizin yatırım çekme süreçleri de bu hedefler doğrultusunda yeniden kurgulandı. Bu bağlamda 2023 Dünya Yatırım Raporu'nun ana temasının yeşil enerji olması da doğru bir hazırlık yaptığımızı gösteriyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve politikalar ile Türkiye son 20 yılda yenilenebilir enerji yatırımlarında da önemli bir ivme yakaladı. Yenilenebilir enerji sektörüne yapılan yatırımlar ile Türkiye elektrik altyapısında kurulu gücünün yaklaşık yüzde 54'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılar noktaya geldi. 2035 itibarıyla ise bu rakamın yüzde 65 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, Türkiye yeşil enerji ekipmanları üretimi ve ihracatı açısından da önemli bir uluslararası merkez haline geldi. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi ekipmanları arasında birçok yerli ve uluslararası şirket Türkiye'yi kendisine merkez seçmiş durumda. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'nin UDY çekme performansını daha yukarılara taşımak için tüm enerjimizle çalışmaya, tanıtım faaliyetlerimizi arttırmaya ve yatırımcılarımıza her alanda destek hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz."