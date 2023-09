Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, kendileri için "diaspora diplomasisi"nin ikincil değil, asli bir faaliyet olduğunu belirterek, "DTİK; yurt dışındaki Türk kökenli STK'lerin ve diaspora temsilcilerinin ilişkilerini geliştirmeyi, daha çok ticaret ve yatırım yapmalarını, her birinin daha güçlü olmasını amaçlayan bir platform." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve Türk diasporasının önemli isimlerini bir araya getiren Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kurultayın açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, dünyanın dört bir yanından gelen Türk diasporasını bir araya getiren etkinlikte, diasporalar arası iletişim ve ticaretin geliştirilmesi için stratejiler belirleyeceklerini söyledi.

Kurultayın sadece yayıldığı coğrafi büyüklüğü ile değil, aynı zamanda kültür ve dil birliği ile önemli bir medeniyet sembolü olan Türk dünyasının bir yansıması olduğunu belirten Olpak, yarın ülke temsilcileri ve bölge komite başkanlarının seçimlerini yaparak yeni dönem teşkilatlanmalarını bir adım daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Olpak, dünyanın her tarafına saçılan Türk diasporasının, bulundukları şartlara uyumlu ve yenilenmeye açık yapılarıyla yaşadıkları topluma güç ve anlam kattığını ifade etti.

Diasporayı "beyin göçü" değil, "beyin gücü" olarak gördüğünü belirten Olpak, "Yurt dışında yaşayan Türk toplumunu da 'göçten güce dönüşen Türk diasporası' olarak nitelendiriyorum. Onların başarılarıyla gurur duyuyor, gönülden tebrik ediyorum. Aramızda iş dünyasından eğitime, sanattan spor ve siyasete kadar birçok alanda başarılı üyelerimiz var. Başarılarıyla ana vatanımız ile yaşadıkları ülkeler arasında köprüler kuruyorlar. DEİK olarak, ülke iş konseylerimizle ticaret, yatırım ve dostluk köprüleri kurarken, Dünya Türk İş Konseyi'mizle de diasporamız arasındaki network'u güçlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

"2 önemli hedefimiz var"

Nail Olpak, DEİK olarak mottolarının "işimiz ticari diplomasi", DTİK olarak mottolarının ise "diaspora diplomasisi" olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim için 'diaspora diplomasisi' ikincil değil, asli bir faaliyettir. Çünkü bu faaliyetlerin bizler gibi sivil toplum eliyle yürütülmesi çok önemli. Bu sebeple DTİK; yurt dışındaki Türk kökenli STK'lerin ve diaspora temsilcilerinin ilişkilerini geliştirmeyi, daha çok ticaret ve yatırım yapmalarını, her birinin daha güçlü olmasını amaçlayan bir platform. 2 önemli hedefimiz var. Birincisi, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ekonomik, siyasi ve sosyal gücünü artırmak ve ana vatanımıza da katkıda bulunmalarına destek olmak. İkincisi ise diaspora temsilcilerimizin katkısıyla ülkemizin tanıtımına ve stratejik iletişim faaliyetlerine destek olmak. DTİK çalışmalarımızı, dünya üzerinde 6 bölge komitesi altında faaliyet gösteren ülke temsilcilerimiz ve onların altındaki şehir temsilcilerimizle gerçekleştiriyoruz. Her ülkenin, üyelerinden oluşan bir yürütme kurulu, her bölgenin de ülke temsilcilerinden oluşan bir yürütme kurulu var. "

"Diaspora kavramında da değişim ve dönüşümler yaşanıyor"

DEİK Başkanı Olpak, bugünün diasporasından beklentilerinin; yaşadığı toplumda kendi değerlerine sahip çıkarken, o toplumla uyumlu ve nitelikli güç olmaları olduğunu belirterek, her kavram gibi diaspora kavramında da değişim ve dönüşümler yaşandığını, bunlardan birinin de küreselleşmeye bağlı olduğunu vurguladı.

Olpak, "Küreselleşmeye rağmen diaspora varlığını etkin şekilde sürdüren göç yolculukları olduğu gibi başaramayanlar da var. İşte burada görev, hep birlikte bize düşüyor. Ana vatanımızda siyasi, ekonomik ve sosyal olarak daha güçlü olurken, diasporamız ile bağımızı arttırıp onların gelişimine katkı sağlayarak bu topraklara ait olan değerlerimizle, yeni dünya düzeninde daha fazla söz sahibi olacağız. DEİK ve DTİK olarak, 'ticari diplomasimizin' ve 'diaspora diplomasimizin' etkisini artırmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Olpak, programa katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Açılış töreninin ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak takdim etti.

Törende İş Dünyası Ödülü Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray'a, Girişimci Ödülü Crytek Kurucusu ve CEO'su Avni Yerli'ye, Gönül Bağı Ödülü Aliya İzetbegoviç Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Sabina İzzetbegoviç Berberoviç'e, Diaspora Tarihi Ödülü Akademisyen Işıl Acehan'a verildi.

Akademi Ödülü'nün sahibi Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan'a takdim edilirken, Gastronomi Ödülü'nü Somer Sivrioğlu, Sanat Ödülü'nü İsmail Acar, DTİK Özel Ödülü'nü ise eski DTİK Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu aldı. Törene katılamayan Hisarcıklıoğlu'nun ödülü, TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz'a takdim edildi.