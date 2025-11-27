Haberler

Dünya Tahıl Üretiminde Rekor Artış Bekleniyor

Uluslararası Hububat Konseyi, dünya tahıl üretiminin 105 milyon ton artışla 2 milyar 430 milyon tona çıkmasını öngörüyor. 2025/2026 döneminde tahıl tüketiminin de artacağı tahmin edilirken, küresel stokların 619 milyon tona yükseleceği ancak geçtiğimiz yılın gerisinde kalacağı belirtiliyor.

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), küresel tahıl üretiminin geçen sezona göre 105 milyon tonluk rekor artışla 2 milyar 430 milyon tona çıkacağını öngörüyor.

IGC, son raporunda, Temmuz 2025 / Haziran 2026 dönemine ait dünya hububat üretimi tahminlerini açıkladı.

Geçen sezon 2 milyar 325 milyon ton olan dünya tahıl üretiminin hasatların beklenenden daha olması dolayısıyla 105 milyon ton artışla 2 milyar 430 milyon tona çıkmasının beklendiği belirtilen rapora göre, küresel tüketimin 53 milyon ton artıyla 2 milyar 400 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Toplam tahıl için üretim tahmininin ekim ayındaki rapora göre 5 milyon ton artırılmasında buğday, mısır ve arpadaki artışların etkisi olduğu belirtildi.

Ağustos ayından bu yana üst üste gelen raporlarda yukarı yönlü revize edilen dünya hububat üretiminde son 10 yılın en keskin artış beklentisi de korundu.

Tahıl üretiminde yüzde 4,3'lük artışla tüm zamanların rekoru öngörülürken, geçen yıldan gelen stokların da etkisiyle küresel arzın ilk kez 3 milyar tonu geçerek 3 milyar 49 milyon ton olması bekleniyor.

Küresel stoklar 30 milyon ton yükselerek 619 milyon tona çıksa da 2022/2023 dönemindeki 623 milyon tonun gerisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Dünya tahıl ticaretinin ise 2025/2026 sezonunda 19 milyon ton artışla 442 milyon tona çıkacağı öngörülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
