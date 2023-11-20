Dünya Soğuk Bölgeler Buz ve Kar Ekonomisi Konferansı'ndan Görüntüler

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde düzenlenen Dünya Soğuk Bölgeler Buz ve Kar Ekonomisi Konferansı'na katılan sektör temsilcileri, Çin pazarında büyük fırsatlar hedeflediklerini belirtti. Konferansta 20'den fazla ülke ve bölgeden temsilciler, soğuk bölgelerin ekonomik ve ticari işbirliğini ele aldı.

ÇEKİM TARİHİ: 17 Kasım 2023

1. Dünya Soğuk Bölgeler Buz ve Kar Ekonomisi Konferansı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Changchun kentinde düzenlenen Dünya Soğuk Bölgeler Buz ve Kar Ekonomisi Konferansı'na katılan sektör temsilcileri, özellikle zengin kaynakları ve elverişli iş ortamı nedeniyle Çin pazarında büyük fırsatlar hedeflediklerini söyledi.

Sektör temsilcileri Cumartesi günü sona eren konferans sırasında söz konusu açıklamalarda bulundu.

Üç gün süren etkinliğe 20'den fazla ülke ve bölgeden katılan temsilciler, buz ve kar ekonomisi alanında soğuk bölgelerin ekonomik ve ticari işbirliğini ele aldı.

"Bu konferansla gücümüzü artıracağız çünkü bölge ve coğrafya artık buz ve kar ekonomisine daha fazla odaklanacak."

"Gerçekten heyecanlıyım çünkü Jilin eyaletinin Çin'deki buz ve kar ekonomisi için en büyük ekonomilerden biri olduğunu ve dünyanın en büyüklerinden biri haline geldiğini biliyorum. Dolayısıyla Jilin, bu pazar için bir referans noktası."

"Jilin eyaletinin kış sporları unsurları bakımından zengin bir pazara sahip olduğunu ve gelecekteki kalkınma için büyük bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Jilin'deki kayak merkezleri ve buz ve kar sporları sektöründeki çeşitli kurumlarla derin bir işbirliği kurmayı, eğitim ve uzun vadeli dört mevsim işbirliği gibi alanlardaki gelişimi daha da ileriye taşımayı dört gözle bekliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor.(XHTV)