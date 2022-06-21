Dünya Şehir, 'Dünya Şehir Maltepe' projesini tanıttı

Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Bilal Irmak, "Dünya Şehir Maltepe" projesinin markalarının ikinci projesi olduğunu belirterek, "Dünya Şehir markalı konut üretmek üzere bu sektöre girdiğimiz için bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Amacımız, her projede bir önceki projeden daha iyisini oluşturmak." dedi.

Yapı-inşaat alanındaki ulusal ve uluslararası tecrübesini, gayrimenkule taşıyan Dünya Şehir Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat, markalaşmaya devam ediyor. Şirket, teslimine az bir zaman kalan "Dünya Şehir Kartal"ın ardından özel konumu ve yatay mimarisi ile öne çıkan "Dünya Şehir Maltepe" projesinin hazırlıklarına da başladı.

Yeni projenin lansmanı, Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yum, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Bilal Irmak ve Genel Müdür Eser Serbest'in ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Ahmet Yum, insanı ve doğayı odağına alan, çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veren, enerji sarfiyatını en aza indirmeyi amaçlayan, ihtiyaca yönelik teknolojinin kullanıldığı, gelecek trendlerine uyumlu estetik mimari anlayış ile projeler geliştirdiklerini söyledi.

Çağdaş, konforlu, doğaya saygılı ve şehirlerin silueti ile uyumlu projeler üretmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Yum, "Sektöre ve dolayısıyla ülke ekonomisine olan katkımız bizim en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri. Dünya Şehir olarak, kaliteli yapılar ortaya koyarken, tasarım gücümüzün de ön planda olduğunu söylemek isterim. 'Dünya Şehir Kartal' projesinde olduğu gibi yaşayan, nefes alan, insanlara içinde bulunmaktan keyif alacak yapılar inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Irmak da Dünya Şehir'in sektörün yaşadığı tüm zorluklara rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

"Dünya Şehir Maltepe" projesinin markalarının ikinci projesi olduğunu belirten Irmak, "Dünya Şehir markalı konut üretmek üzere bu sektöre girdiğimiz için bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Amacımız, her projede bir önceki projeden daha iyisini oluşturmak." dedi.

Üretimin önemine dikkati çeken Irmak, "Ancak üretebilirsek ayakta kalabiliriz. Her şeye rağmen satışlar gayet iyi gidiyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Biz de teslimlerine başladığımız 'Dünya Şehir Kartal'a gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Irmak, mühendislik sektörünün kendilerine getirmiş olduğu, kadro, güç, kurum kültürünü gayrimenkul sektörüne taşıdığında güzel bir sinerji ortaya çıktığını belirtti.

"Dünya Şehir Maltepe yatay mimari tarzda hayata geçiriliyor"

Dünya Şehir Genel Müdürü Serbest ise Dünya Şehir Maltepe"nin inşaat çalışmalarına 2021'de başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hayatın tüm gereksinimlerini tek lokasyonda karşılayan bir yaşam merkezi olarak kurguladığımız, Maltepe Esenkent Mahallesi'nde neredeyse tamamı yeşil olan 26 bin 145 metrekarelik bir alan üzerinde, 752 daire ve 12 bin 45 metrekare ticari alandan oluşan projemiz, deprem yönetmeliğine uygun, yatay mimari tarzda hayata geçiriliyor. Maltepe projemizde B+ hedef kitlemize, özel dubleks daireler sunuyoruz. Büyük çoğunluğu Marmara Denizi ve Adalar manzaralı daireler, akıllı ev teknolojisi, ev otomasyonu sistemleri ile donatıldı. Dünya Şehir Maltepe projesi, içerisinde kapalı ve açık yüzme havuzları, fitness, sauna, çocuk kulübü, squash, kat ve çatı bahçeleri ve çok amaçlı salonun bulunduğu bir sosyal merkez ile tüm ihtiyaçları karşılayacak. 15 bin 500 metrekarelik peyzaj alanında, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası, çeşitli çocuk oyun alanları ve yürüme yolları yer alan proje, çevre dostu bina sertifikasyon sistemi Leed Silver Sertifikasına da sahip."

"Dünya Şehir Kartal" projesinin ise 14 bin 500 metrekare alan üzerinde hayata geçirildiğini, bahçe katından itibaren Adalar manzarasına sahip olduğunu ve 360 daireden oluştuğunu kaydeden Serbest, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Şehir Kartal"ın 3 katlı kapalı otopark, 2 kapalı havuz, business lounge, kreş alanı, cadde mağazaları, geniş peyzaj alanı ve oyun alanları ile her ihtiyaca cevap verebilecek şekilde kurgulandık. Aydos ormanının yanı başında kurulan, Marmara Denizi ve Adalar manzarasına sahip projemizde, hem doğayla iç içe hem de şehir hayatına yakın olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'na 15 dakika, Marmaray bağlantılı metro durağına yürüyüş mesafesinde ve tüm anayol arterlerine 5 dakika mesafede konumlanan 'Dünya Şehir Kartal', yeni deprem yönetmeliğine uygun modern mimari tarzda inşa edildi. Mart 2023'te teslimlerine başlayacağımız projemizin satışlarının yüzde 75'i tamamlandı."