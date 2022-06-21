Dünya Şehir'den konut sektörüne 4 milyar TL'lik yatırım

İSTANBUL - Yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Dünya Şehir Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat; Kartal, Maltepe projelerinin ardından Beykoz ve Merter'de de yeni projelerini inşa etmeye hazırlanıyor. Şirketin bu dört projeyle konut sektöründe yaptığı yatırım bedeli ise 4 milyar TL olacak.

Uluslararası Landmark projeler üzerinde çalışan Dünya Şehir, Türkiye'de de adından söz ettirecek konut projelerini gerçekleştiriyor. Kartal'da 360 konuttan oluşan projeyi tamamlayan şirket, Maltepe'de ardından da Merter ve Beykoz'da gerçekleştireceği projelerin hazırlıklarına başladı. Toplam 4 milyar TL'yi bulacak 4 projeyle konut sektörüne hızlı bir giriş yapan şirket, projelerini gerçekleştirdiği basın toplantısında tanıttı. Tanıtım toplantısı Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yum, Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Bilal Irmak ve Genel Müdür Eser Serbest'in katılımıyla gerçekleşti.

Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Bilal Irmak yaptığı konuşmada, "Hepinizin bildiği gibi her sektör belli başlı sorunlarla mücadele ediyor. Zorlu zamanlardan geçmemize rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ancak üretebilirsek ayakta kalabiliriz. Her şeye rağmen satışlar gayet iyi gidiyor. TÜİK Mayıs verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18 ile en yüksek paya sahip oldu. Biz de teslimlerine başladığımız Dünya Şehir Kartal'a gösterilen yoğun ilgiden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektörünün durgun olduğu bir dönemde sektöre girdiklerini aktaran Irmak. "Şu an sektörde hareketlilik var, fazla talep var. Beklediğimiz bir durumdu. Üretimin talebi karşılaması için önümüzde bir süreç var. Sektördeki hareketliliğin önümüzdeki 4-5 yıl daha devam edeceğini düşünüyoruz. Konut bir ihtiyaç. Maliyet artışları konutlara talebi düşürmedi. Bu süreçte biz yatırımlarımıza, projelerimize devam ettik. Şuan yaptığımız projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı buluyor" şeklinde konuştu.

Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yum ise şöyle konuştu: "İnsanı ve doğayı odağına alan, çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veren, enerji sarfiyatını en aza indirmeyi amaçlayan, ihtiyaca yönelik teknolojinin kullanıldığı, gelecek trendlerine uyumlu estetik mimari anlayış ile projeler geliştiriyoruz. Çağdaş, konforlu, doğaya saygılı ve şehirlerin silueti ile uyumlu projeler üretmek amacıyla çıktığımız bu yolda, sektöre ve dolayısıyla ülke ekonomisine olan katkımız bizim en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri. Dünya Şehir olarak, kaliteli yapılar ortaya koyarken, tasarım gücümüzün de ön planda olduğunu söylemek isterim. Dünya Şehir Kartal projesinde olduğu gibi yaşayan, nefes alan, insanlara içinde bulunmaktan keyif alacak yapılar inşa etmeye devam edeceğiz."

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi